توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا

توقف تراکتور مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال تراکتور ایران در دومین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (دوشنبه - به وقت ایران) در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان مقابل تیم الشمال قطر صف‌آرایی کرد که این بازی با تساوی صفر - صفر به پایان رسید.

تیم جواد نکونام با این تساوی، اولین امتیاز خود در فصل جاری لیگ نخبگان را به دست آورد.

تراکتور در این مسابقه را پارسا جعفری، شجاع خلیل‌زاده، میلاد زکی‌پور (۸۲- سعید کریم آذر)، اودیلجون خامروبکوف، سید مهدی حسینی (۴۶-مهدی شیری)، تیبور هلیلوویچ (۸۸- مرتضی فاضلی)، دانیال اسماعیلی‌فر (۸۸- صادق محرمی)، فرشاد فرجی، محمد نادری، شهریار مغانلو (۶۷- تومیسلاو اشترکالی) و امیرحسین حسین‌زاده به میدن رفت.

محمد نظمی، داور ۳۶ ساله مالزیایی قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت و نسیم بن‌عیسی از الشمال را با کارت زرد جریمه کرد.

تراکتوری‌ها میزبان این مسابقه بودند، اما به دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا در محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در داخل کشور، در کشور عمان برگزار شد.