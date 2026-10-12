جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با قدردانی از مردم ولایتمدار کردستان گفت: کارکنان انتظامی به‌عنوان سربازان ملت، با آمادگی کامل و اراده‌ای استوار، در مسیر صیانت از امنیت و دفاع از منافع مردم تا پای جان ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سردار محمد شرفی در حاشیه اجلاسیه شهدای انتظامی استان کردستان، با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ولایتمدار استان کردستان در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره از سنگربانان اصلی ارزش‌های نظام و مدافعان مرز‌های جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و با ایثار و فداکاری، شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و میهن اسلامی کرده‌اند.

وی با اشاره به ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان خاطرنشان کرد: این شهدای گلگون‌کفن با نثار جان خود، از آرمان‌های انقلاب اسلامی، استقلال کشور و تمامیت ارضی میهن دفاع کردند و نام و یاد آنان برای همیشه در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی ماندگار خواهد بود.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شامخ شهدا تصریح کرد: امروز مسئولیت همه ما در قبال این فداکاری‌ها، صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی، حفظ امنیت و آرامش مردم و ادامه مسیر پرافتخار شهداست.

سردار شرفی با تشریح مأموریت‌های فراجا در حوزه دفاع از امنیت کشور بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سرباز ملت، وظیفه خطیر تأمین نظم و امنیت جامعه و صیانت از منافع مردم و کشور را بر عهده دارد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: فراجا در بُعد دفاعی و مقابله با تهدیدها، با آمادگی کامل و روحیه‌ای ایثارگرانه، آماده است تا در برابر هرگونه تعرض و تهدید ایستادگی کند و تا آخرین قطره خون از منافع مردم و امنیت کشور دفاع کند.

سردار شرفی یادآور شد: در شرایط حساس کنونی کشور، مسئولیت حافظان امنیت اهمیت دوچندانی دارد و کارکنان انتظامی با اتکا به آمادگی عملیاتی، اراده مستحکم و انگیزه‌ای پولادین، برای انجام مأموریت‌های محوله و دفاع از مردم آماده هستند.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا ادامه داد: مسئولیت پلیس صرفاً به مقابله با تهدید‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ارائه خدمات انتظامی و پلیسی به مردم، بخش مهمی از وظایف این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

سردار شرفی افزود: اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه برای کاهش وقوع جرم، مقابله با مجرمان، کشف جرائم و تسهیل عبور و مرور و تردد شهروندان، از جمله مأموریت‌هایی است که کارکنان انتظامی در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کنند.

وی گفت: پلیس بر اساس آموزه‌های دینی، رسالت سازمانی و وظایف قانونی خود، موظف است با تمام توان در خدمت مردم باشد و در هر عرصه‌ای که امنیت، آسایش و منافع شهروندان به حضور و اقدام پلیس نیاز داشته باشد، با آمادگی و مسئولیت‌پذیری وارد عمل شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در پایان با تأکید بر جایگاه پلیس در تأمین امنیت عمومی گفت: نیروی انتظامی دژ مستحکم منافع مردم است و کارکنان این مجموعه با آمادگی کامل، انگیزه‌ای راسخ و روحیه‌ای جهادی، برای دفاع از امنیت، آرامش و حقوق شهروندان تلاش می‌کنند.