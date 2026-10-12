وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم که به مناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ با حضور مسئولان استان فارس برگزار شد، افزود: زبان فارسی برای ما ایرانیان جزیی از هویت نیست، حتی رکنی از هویت نیست، بلکه رکن اصلی هویت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم که به مناسبت بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ با حضور حافظ پژوهان و اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد، افزود: زبان فارسی برای ما ایرانیان جزیی از هویت نیست، حتی رکنی از هویت نیست، بلکه رکن اصلی هویت است.

سید عباس صالحی تصریح کرد: زبان فارسی بعد از حافظ و قبل از حافظ متفاوت است و از این جهت فارسی زبانان ایران و فارسی دوستان جهان باید مفتخر باشند به اینکه حافظ پا به گیتی نهاد

صالحی ادامه داد: حافظ در واژگان محوری که داشته است نقش زایایی در این واژگان داشته است؛ واژگان بکار رفته در دیوان حافظ با واژگان به کار رفته در قبل از دیوان حافظ یکسان نیستند. از ۵۰۶ واژه محوری، ۲۶۷ واژه بیش از هشت بار تکرار شده است؛ واژه‌هایی که یک مقدار تکرار بیشتری دارند حافظ در آن واژه‌ها خالق معناست و معنا‌های جدیدی آفریده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مشهورترین آنها واژه رند است که این واژه گرچه در زبان نثر ما معنای دیگری داشت، اما در ادبیات عرفانی رند از معنای اراذل و اوباش فاصله گرفته است و در دیوان حافظ ترکیبی از ساده زیستی، دوری از مصلحت سنجی، عشق و شیدایی و دوری از ریاکاری یافته است.

صالحی افزود: صنعت ایهام در شعر فارسی بود، اما حافظ این صنعت را به اوج رساند و راه‌های جدیدی را برای شعر و زبان فارسی گشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حافظ غزل فارسی را نیز متفاوت کرد، رهبر شهید انقلاب در کنگره حافظ که آبان ماه سال ۱۳۶۷ برگزار شد، چند ویژگی را در غزل حافظ مطرح می‌کنند و می‌گویند معمولا تفاوت قصیده و غزل در زبان فارسی این بود که قصیده واژگان مستحکم داشت، اما غزل معمولا آن استحکام را کمتر داشت؛ اما حافظ قصیده و غزل را با هم آمیخت؛ واژگان غزلیات حافظ، در عین لطافت، واژگان فخیم‌اند و این کار راحتی نیست.

او همچنین در قدرت حافظ در غزل سرایی گفت: تفاوت بین مثنوی و غزل این است که در مثنوی تصویرآفرینی صورت می‌گیرد و امکان تصویرپردازی به علت نوع اوزان وجود دارد، اما در غزل تصویرپردازی غیرممکن است و غزل سرایان قبل ازحافظ توانمند در تصویرپردازی نبودند، اما حافظ در این موضوع نیز در حد اعلا قرار داشت

وزیر ارشاد ادامه داد: رهبر شهید می‌گویند چطور غزل حافظ با غزل ما قبل حافظ متفاوت است، غزل همراه است با نوعی آرامش، سکون و رخوت و غزل شورآفرین که تکانه ایجاد کند و به حماسه تبدیل شود کم داشته‌ایم، اما حافظ غزل شورآفرین را آغاز می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه حافظ در گسترش و عمق بخشی به امپراطوری زبان فارسی کاری کرد کارستان گفت: این ملک امروز در مظهر مطامع اهریمنان است، اما تاریخ کهن و دین پرقدرت و زبان فارسی که پشتوانه این ملت است حتما این مطامع را ناکام می‌گذارد همانطور که در طول تاریخ هزاران ساله ایران چنین بوده است.