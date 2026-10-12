به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیر آریان حسنلو، عضو فعال کارگاه‌های ادبی کانون زنجان، با درخشش در مسابقه بین‌المللی نامه‌نگاری ۲۰۲۶ اتحادیه جهانی پست، رتبه سوم این رقابت جهانی را از آن خود کرد و مدال برنز این رویداد بین‌المللی را به دست آورد.

موضوع مسابقه امسال، «به دوست خود نامه‌ای بنویسید و توضیح دهید که چرا در دنیای دیجیتال، روابط انسانی نیز مهم است» بود؛ موضوعی که بر اهمیت ارتباطات انسانی، دوستی و حفظ پیوند‌های عاطفی در کنار گسترش فناوری‌های دیجیتال تأکید دارد.

امیر آریان حسنلو با بهره‌گیری از توانایی‌های ادبی و خلاقیت نوشتاری خود، با همراهی فاطمه سیاحتی، مربی ادبی مرکز، در این رویداد بین‌المللی شرکت کرد و توانست در میان آثار ارسالی از ۶۵ کشور جهان و بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نامه، جایگاه سوم را کسب کند.

رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز جهانی پست از «امیرآریان حسنلو»، با اعطای لوح، تقدیر کرد.

اتحادیه جهانی پست هر ساله با هدف توسعه مهارت‌های نوشتاری کودکان و نوجوانان، تقویت خلاقیت، ارتقای توانایی‌های زبانی از طریق نامه‌نگاری و گسترش روابط دوستانه بین‌المللی، این مسابقه را در سطح جهانی برگزار می‌کند.