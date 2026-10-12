به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم پس از برگزاری اختتامیه گردهمایی سفیران جوان و اهدا گواهی شرکت در این دوره از سوی سرپرست کاروان به ورزشکاران اعزامی، آیین بدرقه کاروان اعزامی با حضور دکتر احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، دکتر مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، دکتر حمید عزیزی سرپرست کاروان، معاومین وزارت و برخی از اعضای هیات اجرایی، رؤسای فدراسیون‌ها و برخی المپین‌ها برگزار شد.

در ابتدای مراسم پس از تلاوت کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور عزیزمان، کلیپی از دستاورد‌های کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و همچنین کلیپی اختصاصی از ورزشکاران اعزامی به داکار پخش گردید.

در ادامه این مراسم حمید عزیزی عضو هیات اجرایی و سرپرست کاروان اعزامی ضمن خیر مقدم به مدعوین و اعضای کاروان ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان اظهار داشت:از روزی که مسئولیت سرپرستی به بنده سپرده شده و اینکه قرار است اولین المپیک در قاره آفریقا برگزار شود با برگزاری جلسات عمومی و تخصصی کار‌ها را با پشتیبانی و حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها برای اعزام جوانانی آماده در این بازی‌ها اقدامات لازم انجام شد، اقداماتی همچون معاینات پزشکی ورزشی، واکسیناسیون، ویزا، پشتیبانی، اردو‌ها و مواردی دیگر انجام گرفت و حتی برای نخستین بار تمام ورزشکاران و کادر فنی تحت آموزش قرار گرفتند چرا که ۱۴ رشته ورزشی با ۱۴ دختر و ۱۵ پسر در این رویداد حضور خواهند داشت تا نمایندگان ورزشی و فرهنگی شایسته‌ای برای کشور عزیزمان باشند.



در ادامه پس از مراسم ادای احترام به پرچم و قرائت سوگند نامه ورزشکاران، دکتر احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان ضمن اشاره به تعویق این بازی‌های از المپیک بوینس آیرس به دلیل شیوع کرونا برای کاروان اعزامی آرزوی موفقیت کرد و گفت:خوشحالم که شاهد حضور ورزشکاران جوان کشورمان در این بازی‌ها هستم و، چون برای اولین بار در یک کشور آفریقایی در حال برگزاری است در بسیاری از رشته‌ها که ما در آن مزیت نسبی در مدال آوری داشتیم کاهش پیدا کرده است، اما ورزشکاران اعزامی ما به رغم جوان بودن با تجربه هستند و آمار دختران المپین قابل ملاحظه است و ذهن شما باید قهرمانی را تصویر سازی کند.



وی در ادامه ضمن تشکر از کمیته ملی المپیک و دکتر عزیزی سرپرست کاروان گفت:طبیعی است بعنوان ورزشکار باید سبک زندگی قهرمانانه داشته باشید.

دنیامالی در خاتمه عنوان داشت: در کنار پاداش پای سکوی کمیته ملی المپیک، از سوی وزارت ورزش هم برای هر طلای دختران یک میلیاردتومان و هر طلای پسران ۵۰۰ میلیون تومان و برای مدال نقره هم ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد و کلیه پسران مدال آور از خدمت سربازی معاف خواهند شد.

