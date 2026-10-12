به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسابقات ورزشی آموزشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور پنج تیم منتخب از نیرو‌های زمینی، هوایی، پدافند، دریایی و مدیریت بهداشت و درمان ارتش و رقابت ۸۳ ورزشکار، به مدت دو روز به میزبانی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) نداجا در رشت برگزار شد و با قهرمانی نیروی دریایی ارتش در هر چهار رشته ورزشی به کار خود پایان داد.