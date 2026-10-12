نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در آیین بزرگداشت حافظ، رمز ماندگاری این شاعر پرآوازه را در عمق کلام، پیوند با حکمت الهی و پاسخ به نیاز‌های مخاطبان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت برای تبیین مفاهیم دینی و حماسی تأکید کرد.

امام جمعه شیراز: عمق کلام و پاسخ به نیاز مخاطبان، رمز ماندگاری حافظ است

امام جمعه شیراز: عمق کلام و پاسخ به نیاز مخاطبان، رمز ماندگاری حافظ است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در این مراسم با اشاره به دیدگاه‌های بزرگان ادبیات درباره علت ماندگاری آثار هنری بیان کرد: طبق دیدگاه مولانا، سخنی که در گذر زمان باقی می‌ماند باید رنگ و بوی آسمانی داشته باشد و از سرچشمه حکمت یا وحی نشأت گرفته باشد. سخن حافظ نیز به دلیل بهره‌مندی از همین جوهره حکمت با بسیاری از آثار متمایز شده است. همچنین سعدی در مقدمه گلستان، رمز ماندگاری را در کارآمدی و بلاغت کلام می‌داند که حافظ در این زمینه به اوج رسیده است.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه واعظان و سخنوران با وام گرفتن از حافظ، معنا‌های تازه‌ای متناسب با نیاز روز به شنوندگان منتقل می‌کنند، افزود: بهره‌گیری از بن‌مایه‌های دینی در غزل‌های حماسی حافظ، مفاهیم عمیق انسانی و دینی را برای مخاطب تبیین می‌کند. وی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان شهری که هنر، دین و حماسه را تلفیق می‌کند، اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های هنری برای بازخوانی زندگی امروز در آینه دیوان حافظ استفاده کرد و مفاهیم والای استکبارستیزی و روحیه مقاومت را با تکیه بر ابیات او بازنمایی کرد.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: در طول تاریخ، مردان حق با تکیه بر ایمان و ساده‌زیستی بر قدرت‌های پوشالی پیروز شده‌اند؛ این همان مضمونی است که در کلام حافظ جاری است و می‌توان آن را در عرصه‌های مختلف به‌کار بست. این شیوه بهره‌گیری از ادبیات که اقتباسی ارزشمند محسوب می‌شود، در مقام سخنرانی و تبیین معارف الهی بسیار کارآمد است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در پایان خاطرنشان کرد: وقتی از قدرت معنوی ایران سخن می‌گوییم، به پشتوانه همین معارف است که می‌توانیم با تکیه بر اسم اعظم الهی از هیچ قدرتی هراس نداشته باشیم. استفاده از این اشعار برای تبیین اقتدار معنوی نظام، راهی است که می‌تواند دیوان حافظ را بیش از پیش به زندگی امروز و آرمان‌های ملت ایران پیوند دهد.