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تیمهای ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان، از ساعت ۱۷ فردا بیست و یکم مهر در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهار چوب دیدار معوقه هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان از ساعت ۱۷:۰۰ فردا در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم میروند.
مرتضی منصوریان با کمکهای محمدعلی پورمتقی، مرتضی سلماننژاد و مهرداد خسروی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
شهاب محمدی و شاهین یزدانی هم کمک داوران ویدیویی این دیدار خواهند بود.