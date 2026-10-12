تقابل ملوان و فولاد در ایستگاه هفتم لیگ برتر فوتبال در بندرانزلی

تیم‌های ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان، از ساعت ۱۷ فردا بیست و یکم مهر در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم می‌روند.