در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج با وزیر امور خارجه ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی، علمی و فناوری، بررسی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید غلامرضا میرمحمد میگونی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آبیجان، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج ارائه کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ساحل عاج و راهکار‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، صنعتی، علمی و فناوری، بررسی شد.