به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقیه سلطانی گفت: جلسه هماهنگی اجرای آیین‌نامه بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با حضور رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بازرس ویژه اداره کل بازرسی استان مستقر در سازمان و کارشناسان باغبانی شهرستان‌های دارای گلخانه‌ های دارای پروانه بهره برداری در دفتر مدیریت باغبانی برگزار شد.

‌وی افزود: این جلسه با هدف بررسی روند ثبت اطلاعات گلخانه‌های دارای پروانه بهره برداری و صدور شناسه محصولات این واحدها و ثبت کد QR در سامانه یکتا به صورت رایگان و خوداظهاری تشکیل شد و حاضران ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت کار در سطح استان، در خصوص رفع موانع موجود و تسریع در فرآیند اجرایی تبادل نظر کردند.

‌سلطانی تصریح کرد: در ابتدای جلسه بر اهمیت شناسنامه‌دار کردن محصولات گلخانه‌ای و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط و تسریع در اطلاع‌رسانی به بهره‌برداران تأکید شد و خواستار پیگیری مستمر وضعیت ثبت اطلاعات گلخانه‌های دارای پروانه بهره‌برداری شد.

‌مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: با اشاره به حساسیت موضوع و محدودیت زمانی موجود، بر ضرورت اجرای دقیق و به‌موقع تکالیف تعیین‌شده برای هر یک از دستگاه‌ها تأکید و خواستار رفع سریع چالش‌های موجود در سطح شهرستان‌ها شد.

‌وی در ادامه گفت: رووسای اتاق اصناف کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت خود را ارائه کردند و مقرر شد فرآیند صدور شناسنامه واحد بهره‌برداری توسط اتاق اصناف حداکثر ظرف سه روز پس از ثبت درخواست گلخانه‌داران انجام شود و سازمان نظام مهندسی نیز ظرف سه روز پس از صدور شناسنامه، نسبت به ثبت فرآیند کد QR در سامانه یکتا اقدام کند.

‌رقیه سلطانی افزود: همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی سریع به گلخانه داران دارای پروانه‌ بهره‌برداری در استان و هماهنگی کامل مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با اتاق اصناف و نظام مهندسی تأکید شد و مقرر شد جلسه بعدی با حضور مدیران شهرستان‌ها و همچنین معاونین معاونت غذا و دارو و اداره استاندارد و نمایندگان شهرداری و میدان تره‌بار به‌صورت حضوری برگزار شود.

وی در پایان گفت: استمرار هماهنگی و پایش میدانی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تسریع در فرآیند شناسنامه‌دار کردن محصولات گلخانه‌ای استان خوزستان محسوب می‌شود.