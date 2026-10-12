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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از برگزاری جلسه هماهنگی اجرای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم با محوریت تسریع در صدور شناسنامه واحدهای گلخانهای دارای پروانه بهره برداری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رقیه سلطانی گفت: جلسه هماهنگی اجرای آییننامه بند (خ) ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت با حضور رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بازرس ویژه اداره کل بازرسی استان مستقر در سازمان و کارشناسان باغبانی شهرستانهای دارای گلخانه های دارای پروانه بهره برداری در دفتر مدیریت باغبانی برگزار شد.
وی افزود: این جلسه با هدف بررسی روند ثبت اطلاعات گلخانههای دارای پروانه بهره برداری و صدور شناسه محصولات این واحدها و ثبت کد QR در سامانه یکتا به صورت رایگان و خوداظهاری تشکیل شد و حاضران ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت کار در سطح استان، در خصوص رفع موانع موجود و تسریع در فرآیند اجرایی تبادل نظر کردند.
سلطانی تصریح کرد: در ابتدای جلسه بر اهمیت شناسنامهدار کردن محصولات گلخانهای و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای ذیربط و تسریع در اطلاعرسانی به بهرهبرداران تأکید شد و خواستار پیگیری مستمر وضعیت ثبت اطلاعات گلخانههای دارای پروانه بهرهبرداری شد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: با اشاره به حساسیت موضوع و محدودیت زمانی موجود، بر ضرورت اجرای دقیق و بهموقع تکالیف تعیینشده برای هر یک از دستگاهها تأکید و خواستار رفع سریع چالشهای موجود در سطح شهرستانها شد.
وی در ادامه گفت: رووسای اتاق اصناف کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی گزارش اقدامات انجامشده در حوزه مسئولیت خود را ارائه کردند و مقرر شد فرآیند صدور شناسنامه واحد بهرهبرداری توسط اتاق اصناف حداکثر ظرف سه روز پس از ثبت درخواست گلخانهداران انجام شود و سازمان نظام مهندسی نیز ظرف سه روز پس از صدور شناسنامه، نسبت به ثبت فرآیند کد QR در سامانه یکتا اقدام کند.
رقیه سلطانی افزود: همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی سریع به گلخانه داران دارای پروانه بهرهبرداری در استان و هماهنگی کامل مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها با اتاق اصناف و نظام مهندسی تأکید شد و مقرر شد جلسه بعدی با حضور مدیران شهرستانها و همچنین معاونین معاونت غذا و دارو و اداره استاندارد و نمایندگان شهرداری و میدان ترهبار بهصورت حضوری برگزار شود.
وی در پایان گفت: استمرار هماهنگی و پایش میدانی، از جمله برنامههای پیشبینیشده برای تسریع در فرآیند شناسنامهدار کردن محصولات گلخانهای استان خوزستان محسوب میشود.