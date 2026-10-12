لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛ ترکیب استقلال مقابل الغرافه اعلام شد
ترکیب تیم فوتبال استقلال ایران برای بازی با الغرافه قطر اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه و با قضاوت الکس کینگ به مصاف هم میروند.
ترکیب استقلال برای بازی با الغرافه به شرح زیر است:
حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقینیا، سعید سحرخیزان، روزبه چشمی، جلالالدین ماشاریپوف و اسماعیل قلیزاده.