به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر و از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه و با قضاوت الکس کینگ به مصاف هم می‌روند.

ترکیب استقلال برای بازی با الغرافه به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، عارف آقاسی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، روزبه چشمی، جلال‌الدین ماشاریپوف و اسماعیل قلی‌زاده.