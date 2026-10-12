سفر استاندار اردبیل به همراه وزیر کشور و جمعی از مقامات و مسئولان به جمهوری آذربایجان از رونق همکاری‌های دوجانبه و تقویت مناسبات مرزی حکایت دارد و امیدواری برای تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی استان مبتنی بر ظرفیت‌های مرزی را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل به همراه اسکندر مومنی وزیر کشور و جمعی از مسوولان، امروز وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شده‌اند.

وزیر کشور در ابتدای ورود به باکو که با استقبال رسمی ولایت عیوض‌اف همتای خود در جمهوری آذربایجان همراه بود، با بیان اینکه روابط دو کشور، دیرینه و دارای قرابت‌ها و اشتراکات متعدد است، گفت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دارند و دارای مرز‌های خشکی طولانی هستند و سیاست کشورمان سیاست همسایگی و توجه به همسایگان و منطقه است.

مومنی که به دعوت رسمی وزیر کشور جمهوری آذربایجان به این کشور سفر کرده است، افزود: توسعه روابط با همسایگان در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و جمهوری آذربایجان هم جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایران دارد؛ بنابراین در این سفر موضوعات امنیتی، تردد، مقابله با جرایم سازمان یافته، مهاجرت و مواد مخدر در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه روابط دو کشور در سطح خوبی قرار دارد اضافه کرد: امنیت مرز‌ها منوط به تعامل، همکاری و هماهنگی کشور‌های دو سوی مرز است.

دیدار با وزیر کشور جمهوری آذربایجان، وزیر حوادث غیرمترقبه و برخی مقامات این کشور با هدف توسعه همکاری‌های دوجانبه از جمله مناسبات مرزی در دستور کار مقامات کشورمان است.

وزیر کشور را در این سفر علاوه بر استاندار اردبیل، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار گیلان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.