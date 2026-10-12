وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان سفر به شیراز، در بازدید از گنجینه دیوان‌های نفیس حافظ در مجموعه استاد داریوش نویدگویی، از پوستر «اوز، پایتخت کتاب ایران» رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه حسینعلی امیری، استاندار فارس، شامگاه دوشنبه ۲۰ مهرماه از گنجینه دیوان‌های نفیس و کمیاب حافظ در مجموعه استاد داریوش نویدگویی بازدید کردند.

داریوش نویدگویی که فعالیت‌های فرهنگی خود را از سال ۱۳۴۹ آغاز کرده است، با چاپ و انتشار بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ عنوان کتاب، نقش مؤثری در توسعه ادبیات و فرهنگ کشور داشته است.

فروغ هاشمی، فرماندار اوز در این مراسم با تشریح ظرفیت‌های فرهنگی این شهرستان گفت: دستیابی اوز به عنوان پایتخت کتاب ایران، حاصل سال‌ها تلاش در ترویج فرهنگ مطالعه، مشارکت گسترده مردمی و اجرای طرح‌های خلاقانه بوده است.

وی با اشاره به حضور پررنگ بانوان و جوانان در انجمن‌های کتاب‌خوانی این شهر افزود: مشارکت خیران و مردم در زمینه ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها، اوز را به الگویی موفق در گسترش فرهنگ مطالعه تبدیل کرده است. این موفقیت حاصل تداوم فعالیت‌های فرهنگی و همراهی نهاد‌های مختلف است که اوز را در رقابت با سایر شهر‌های کشور متمایز کرد.