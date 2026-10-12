آیت‌الله زین‌العابدین قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان، از مبارزان گیلانی بر علیه رژیم ستم شاهی پس از سال‌ها مجاهدت برای ترویج علم و دین و اخلاق، آثر فراوانی از خود به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، متولد سال ۱۳۱۲ ﻫ ش در روستاى پِنجاه آستانه اشرفیه بود.

وی در دوران پیش از انقلاب به دلیل فعالیت‌های انقلابی و مبارزاتی خود علیه رژیم شاهنشاهی دورانی را در زندان سپری کرد.

وی از همراهان رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود و در سال ۱۳۸۰ در پی رحلت آیت الله احسانبخش طی حکمی از سوی رهبر شهید انقلاب به امامت جمعه شهر رشت و نمایندگی ولی فقیه در گیلان منصوب شد.