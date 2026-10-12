استاندار فارس در آیین بزرگداشت یادروز حافظ، با بیان اینکه اندیشه و شعر این شاعر پرآوازه می‌تواند به تقویت بنیان‌های اخلاقی صلح کمک کند، تأکید کرد: اگر تفکر حافظ بر مناسبات انسانی و روابط میان ملت‌ها حاکم بود، جنگ‌ها، نزاع‌ها و زیاده‌خواهی‌ها تا این اندازه مجال بروز نمی‌یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در آیین بزرگداشت یادروز حافظ، با بیان اینکه اندیشه و شعر این شاعر پرآوازه می‌تواند به تقویت بنیان‌های اخلاقی صلح کمک کند، تأکید کرد: اگر تفکر حافظ بر مناسبات انسانی و روابط میان ملت‌ها حاکم بود، جنگ‌ها، نزاع‌ها و زیاده‌خواهی‌ها تا این اندازه مجال بروز نمی‌یافت.

این آیین شامگاه دوشنبه ۲۰ مهرماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس و جمعی از مسئولان و دوستداران شعر و ادب در حافظیه شیراز برگزار شد.

«حسینعلی امیری» در این مراسم با اشاره به جایگاه حافظ در فرهنگ و ادب ایران اظهار کرد: گردهمایی در جوار آرامگاه حافظ فرصتی برای بازاندیشی در میراثی است که بخشی از هویت تاریخی ما محسوب می‌شود. او افزود: حافظ فراتر از مرز‌های زمان و جغرافیا سخن می‌گوید؛ به همین دلیل، نمی‌توان او را تنها در گذشته جست‌و‌جو کرد. حافظ با الهام از کلام وحی و تصویرسازی‌های شگفت‌انگیز، همچنان الهام‌بخش هنرمندان و اندیشمندان است.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ صلح بیان کرد: در جهان امروز که رقابت‌های سیاسی زندگی بشر را دگرگون کرده است، بازگشت به چنین میراثی ضرورتی فرهنگی و انسانی است. وی با طرح این پرسش که آیا اختلاف‌ها نمی‌توانست به جای میدان‌های نبرد، در عرصه گفت‌و‌گو پیگیری شود، ادامه داد: اندیشه و شعر به‌تنهایی جایگزین سازوکار‌های سیاسی نیستند، اما می‌توانند بنیان‌های اخلاقی صلح را تقویت کنند. جهانی که در آن انحصارطلبی جای خود را به مدارا بدهد، امن‌تر خواهد بود.

امیری خاطرنشان کرد: پاسداشت حافظ برای استان فارس یک مسئولیت فرهنگی است تا نسل جوان، حافظ را در تجربه زیسته و گفت‌و‌گو‌های اجتماعی کشف کند. شیراز، شهر دین و هنر، به پشتوانه نام حافظ می‌تواند بیش از پیش به کانون تبادل اندیشه و گردشگری ادبی تبدیل شود؛ شهری که از گذشته خود الهام می‌گیرد و برای آینده افق‌های تازه‌ای می‌گشاید.