تیم فوتسال پترو اروند آبادان در قرعه‌کشی مرحله نخست لیگ دسته اول فوتسال ایران، حریفان خود را شناخت و برای صعود به مرحله بعد با پنج تیم رقابت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، پترو اروند آبادان در گروه سوم این رقابت‌ها با تیم‌های بهشتی سازه، پاس تهران، مقاومت البرز، وارو انرژی و سرو قامتان ابرکوه یزد هم‌گروه شد.

نماینده آبادان در هفته نخست این رقابت‌ها میزبان تیم پاس تهران خواهد بود.

تاریخ برگزاری دیدارهای لیگ دسته اول فوتسال کشور نیز به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود.