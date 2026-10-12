مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه برای مقابله با مخاطره‌های طبیعی، از برگزاری رزمایش‌های آمادگی در شهرستان‌های استان یزد، ارزیابی توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های فراتر از نرمال و پدیده ال‌نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی با اشاره به نام‌گذاری ۲۰ مهر به‌عنوان روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی را از مهم‌ترین ارکان کاهش خسارات ناشی از حوادث دانست و گفت: شناخت مخاطره ها، ارتقای آمادگی مردم و دستگاه‌های اجرایی و تقویت مشارکت مردمی، نقش مهمی در مدیریت مؤثر بحران دارد.

وی با اشاره به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در کشور و استان یزد افزود: در پی این هشدارها، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفت و مکاتبات لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد ادامه داد: با تشکیل ستاد‌های مدیریت بحران در شهرستان‌ها، رزمایش های آمادگی در سطح استان یزد برگزار شد که شامل رزمایشهای دورمیزی و تمرین‌های میدانی و عملیاتی بود. همچنین توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با شرایط اضطراری ارزیابی شد.

بالاکتفی، لایروبی رودخانه‌ها، اجرای اقدامات مرتبط با آبخیزداری و آماده‌سازی تجهیزات و امکانات لجستیکی را از دیگر اقدامات پیشگیرانه برشمرد و گفت: آماده‌سازی پمپ‌های تخلیه آب و ماشین‌آلات مورد نیاز نیز در حال پیگیری و پایش است تا آمادگی لازم برای مواجهه با مخاطرات احتمالی فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش‌های عمومی را از عوامل مؤثر در کاهش تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی دانست و بر ضرورت اجرای برنامه‌های آموزشی مدرسه‌محور و محله‌محور تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد تصریح کرد: با افزایش آگاهی و آموزش مستمر شهروندان، می‌توان از ظرفیت مردم پیش از ورود نیرو‌های امدادی به صحنه حادثه بهره گرفت و زمینه واکنش سریع‌تر و مؤثرتر در شرایط بحرانی را فراهم کرد.

بالاکتفی در پایان، مشارکت مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و استمرار اقدامات پیشگیرانه را از الزامات مدیریت بحران دانست و بر لزوم ارتقای آمادگی عمومی در برابر مخاطرات طبیعی تأکید کرد.