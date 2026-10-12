به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه ناحیه دهلران از فعالیت ۸ پایگاه مقاومت بسیج در نمایشگاه اسوه این شهر خبر داد.

سرهنگ محمد رحمانی گفت: از میان ۸۵ پایگاه مقاومت محلات دهلران، ۸ پایگاه منتخب از ۸ حوزه مقاومت بانوان و آقایان، عملکرد یک‌ساله خود را در قالب غرفه‌های نمایشگاه اسوه به نمایش گذاشته‌اند.

وی افزود: فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اقتصاد مقاومتی، گروه‌های جهادی و خدمات امدادی؛ از مهم‌ترین اقدامات این پایگاه‌ها بوده که بخش‌هایی از آن در این نمایشگاه ارائه شده است.

رحمانی با اشاره به معرفی غرفه‌های منتخب به مرحله استانی اظهار کرد: آثار و عملکرد پایگاه‌های منتخب در سطح استان داوری می‌شود و در نهایت پایگاه برتر از میان پایگاه‌های مقاومت شهرستان‌های استان انتخاب خواهد شد.

امام جمعه دهلران نیز در بازدید از نمایشگاه اسوه پایگاه‌های مقاومت بسیج این شهر؛ با تأکید بر نقش جوانان در میدان‌داری فرهنگی و اجتماعی، حضور فعال آنان در پایگاه‌های مقاومت را نشانه زنده بودن روحیه بسیجی و تعهد نسل جوان به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام مهدی خزائی با بیان این که فرهنگ بسیج ریشه در آموزه‌های اسلام دارد و در انقلاب اسلامی حیاتی دوباره یافته است، افزود: بسیج یعنی در میدان بودن، امیدآفرینی و ناامید نشدن؛ فرهنگی که با مشارکت جوانان در فعالیت‌های پایگاه‌های مقاومت، مساجد و برنامه‌های محله‌محور، زمینه پویایی جامعه و پاسداری از ارزش‌های انقلاب را فراهم می‌کند.

فرماندار ویژه دهلران هم بر نقش پایگاه‌های مقاومت بسیج در مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

مراد یگانه؛ فعالیت‌های این پایگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، تربیتی، جهادی و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی را قابل تقدیر دانست.

وی با اشاره به عرضه آثار مرتبط با شهدا و وصیت‌نامه‌های آنان افزود: یکی از بخش‌های قابل توجه این نمایشگاه، اقدامات پایگاه‌های مقاومت در زمینه مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف مردم است که در کنار فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، نقش مؤثری در توانمندسازی جامعه دارد.