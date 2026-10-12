۳۱۰ کیلومتر از راه‌های اصلی، فرعی و روستایی خوزستان در ۶ ماهه امسال ساخته و بهسازی و ۹۰ کیلومتر از محورهای استان لکه‌گیری و درزگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵ در مجموع ۳۱۰ کیلومتر از راه‌های استان ساخته و بهسازی شده است.

از این میزان، ۳۶ کیلومتر مربوط به بزرگراه، ۱۸۰ کیلومتر راه اصلی و ۹۴ کیلومتر راه روستایی بوده است.

همچنین در این مدت ۹۰ کیلومتر از راه‌های استان لکه‌گیری و درزگیری شده است.

براساس این گزارش، برای اجرای عملیات ساخت، بهسازی و آسفالت راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان، ۱۹ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.