براساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵، بیش از ۴ هزار کیلومتر خط‌کشی و ۲۳ کیلومتر گاردریل در محور‌های استان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، در ۶ ماهه سال ۱۴۰۵ و در راستای ارتقای ایمنی و حریم راه‌های استان، ۴ هزار و ۹۷ کیلومتر خط‌کشی اجرا شده است.

در این مدت همچنین ۲۳ کیلومتر گاردریل و ۱۱.۵ کیلومتر نیوجرسی احداث و ۱۵ کیلومتر روشنایی در محورهای استان اجرا شده است.

براساس این گزارش، ۱۰۱ کیلومتر شیار لرزاننده نیز اجرا و ۵۰۱ مترمربع تابلو اطلاعاتی نصب شده است.

همچنین در این مدت ۳۴ هزار و ۴۳۰ علامت ترافیکی نصب و ۴۳ هزار و ۳۱۵ بازتاب ایمنی به کار گرفته شده است.

برای اجرای این اقدامات در حوزه ایمنی و حریم راه‌های خوزستان، ۴ هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.