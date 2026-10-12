وزیر بهداشت در همایش رویداد ملی جامعه سلامت، مردم‌یار و مسجد محور گفت: هیچ برنامه ملی سلامت، حتی اگر از نظر علمی و فنی به‌دقت طراحی شده باشد، بدون همراهی و مشارکت مردم نمی‌تواند به تمام اهداف خود دست یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های داوطلبانه و امدادرسانی در جریان انقلاب اسلامی، بر ضرورت پاسداشت و انتقال تجربه‌های ارزشمند نیرو‌های داوطلب حوزه سلامت به نسل‌های آینده تاکید کرد.

وی با یادآوری خاطراتی از روز‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی و فعالیت نیرو‌های امدادی برای رسیدگی به مجروحان، به نقش افرادی اشاره کرد که با احساس مسئولیت و به‌صورت داوطلبانه در میدان حضور می‌یافتند و برای نجات جان مردم تلاش می‌کردند.

وزیر بهداشت با اشاره به فداکاری یکی از دانشجویان پزشکی که در روز‌های انقلاب برای انتقال مجروحان به بیمارستان داوطلب شده بود و جان خود را از دست داد، اظهار کرد: این پیشینه و تجربه‌های ارزشمند نشان می‌دهد که فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه سلامت از ریشه‌ها و سابقه‌ای پرافتخار برخوردار است و باید قدر این سرمایه را بدانیم، آن را ثبت کنیم و به نسل‌های بعد انتقال دهیم.

ظفرقندی با اشاره به خدمات نیرو‌های حوزه سلامت در بحران‌های مختلف، از جمله دوران همه گیری کووید ۱۹ و جنگ‌های تحمیلی اخیر، افزود: در این مقاطع، شکوه ایثار، عشق به ایران و علاقه به مردم در میان خادمان حوزه سلامت به‌خوبی نمایان بود. این روحیه ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد و تجربه‌های حاصل از آن برای آینده حفظ شود.

مشارکت مردم؛ سرمایه اجتماعی نظام سلامت

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های مردمی از ابتدای طراحی برنامه‌های سلامت گفت: یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های نظام سلامت، ظرفیت اجتماعی گسترده‌ای است که در محلات، روستاها، مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌هایی مانند بسیج وجود دارد.

وی افزود: مشارکت داوطلبانه صرفا به معنای تامین نیروی انسانی برای اجرای برنامه‌ها نیست؛ هرچند بهره‌گیری از نیرو‌های داوطلب در بخش‌های مختلف ضروری است، اما اهمیت اصلی این مشارکت در اعتمادی است که میان مردم و نظام سلامت شکل می‌گیرد.

دکتر ظفرقندی ادامه داد: مشارکت مردم نشانه سرمایه اجتماعی، احساس مسئولیت و سهیم بودن آنان در سرنوشت کشور است. تقویت این سرمایه اجتماعی می‌تواند تاب‌آوری جامعه و پیوند عاطفی مردم با کشور را افزایش دهد.

شناسایی افراد محروم از خدمات سلامت، اولویت فعالیت‌های داوطلبانه

وزیر بهداشت یکی دیگر از اولویت‌های فعالیت گروه‌های داوطلب و بسیج جامعه پزشکی را شناسایی افرادی دانست که به دلایل مختلف از دریافت خدمات ضروری سلامت بازمانده‌اند.

وی با اشاره به سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند، بیماران مبتلا به فشار خون که به دلیل مشکلات اقتصادی مصرف دارو‌های خود را قطع کرده‌اند و مادران بارداری که به علت دوری راه به مراقبت‌های منظم دسترسی ندارند، تصریح کرد: باید افرادی که به دلیل دشواری شرایط زندگی، آن‌گونه که شایسته است از خدمات سلامت بهره‌مند نمی‌شوند را شناسایی کنیم و به سراغ آنان برویم.

دکتر ظفرقندی تاکید کرد: شناسایی این افراد و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به خدمات سلامت، از اقدامات مهمی است که گروه‌های داوطلب می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند.

ضرورت ارتقای سواد سلامت مردم

وی با بیان اینکه شیوه‌های ارائه خدمات و ارتباط با مردم باید متناسب با نیاز‌های امروز جامعه تغییر کند، ارتقای سواد سلامت را یکی از زمینه‌های مهم فعالیت در این حوزه دانست و گفت: باید به مردم نشان دهیم که سلامت آنان برای ما اهمیت دارد و نسبت به آن دغدغه‌مند هستیم.

وزیر بهداشت با اشاره به نقش عوامل اجتماعی در سلامت افزود: آموزش مردم درباره علائم اولیه بیماری‌ها، از جمله سرطان، و ارائه آموزش‌های اولیه مراقبتی، احیای قلبی‌ریوی و کنترل زخم، می‌تواند هم به ارتقای سواد سلامت جامعه کمک کند و هم ارتباط مردم با نظام سلامت را تقویت کند.

دکتر ظفرقندی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ابزار‌های ارتباطی در دسترس مردم، از جمله تلفن همراه، می‌تواند زمینه مناسبی برای ارائه آموزش‌های سلامت فراهم کند. با این رویکرد، هم آگاهی مردم افزایش می‌یابد و هم امکان پیشگیری، تشخیص زودهنگام و مراقبت بهتر از بیماران فراهم می‌شود.

هم افزایی شبکه بهداشت و درمان و بسیج برای خدمت‌رسانی بهتر

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه گسترده بهداشت و درمان کشور را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند نظام سلامت دانست و اظهار کرد: گستردگی و جامعیت شبکه بهداشت و درمان ایران، ظرفیت مهمی است که مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران کشور‌های مختلف نیز قرار دارد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه بسیج در سراسر کشور افزود: پیوند ظرفیت شبکه بهداشت و درمان با شبکه گسترده بسیج می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات مؤثر و دستاورد‌های بزرگی در حوزه سلامت مردم باشد.