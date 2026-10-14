به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس کل دادگستری استان زنجان در دوره آموزشی استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان عنوان کرد و گفت: قضات باید از نهاد‌های ارفاقی و تأسیسات حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود و آزادی زندانیان واجد شرایط نیز با سرعت بیشتری انجام گیرد.

افراسیاب با تاکید بر اینکه قضات باید مسلط بر قوانین و مقررات و برخوردار از دانش حقوقی بالا باشند، افزود: با اشرافیت بر این موارد مهم و استفاده از نهاد‌های ارفاقی شاهد کاهش موجودی و تسریع در امر دادرسی خواهیم بود.‌

وی با اشاره به ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی و درجه بندی مجازات‌های تعزیزی گفت: قضات با بهره گیری از این مجازات‌ها که براعمال تخفیف و تشدید بر اساس نوع جرایم تاکید دارد خواستار توجه به ارفاقات قانونی در جرایم کم اهمیت شد.

رئیس گل دادگستری زنجان افزود: قضات امر دادرسی را برای طول یک ماه که از اول هر ماه شروع می‌شود مورد دقت و توجه قرار دهند اظهار داشت: بعضا برخی شعب با نادیده گرفتن این امر بیشترین دادرسی را به پایان هر ماه موکول می‌کنند که باید این خصوص تقسیم کار برای طول ۳۰روز داشته باشند.