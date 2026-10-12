یک مسیر جدید به پرواز‌های ایران به نجف اضافه شد

یک مسیر جدید به پرواز‌های ایران به نجف اضافه شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید محسن میرحسینی گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و پس از برقراری دوباره پرواز‌های روسیه یکشنبه‌های هر هفته از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی، پرواز‌های مسیر نجف-رشت-نجف هم روز‌های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه رشت گفت: با برقراری مجدد این مسیر، فرودگاه سردار جنگل رشت در ادامه روند توسعه پرواز‌های خارجی خود، زمینه مناسب‌تری برای پاسخ‌گویی به تقاضای سفر میان گیلان و کشور عراق فراهم خواهد کرد.