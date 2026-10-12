پیکر پاک شهید مهدی سلیمی شهید مدافع وطن در روستای رود فاریاب از توابع بخش ارم شهرستان دشتستان با حضور مسئولان لشکری و کشوری تشییع و به خاک سپرده شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در این آیین با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: شهید مهدی سلیمی در راه دفاع از ایران و استقلال کشور به شهادت رسید و ملت ایران مسیر شهدا را در پاسداری از تمامیت ارضی و عزت ملی ادامه خواهد داد.

ابراهیم رضایی با اشاره به اهداف اعلام‌شده دشمنان در آغاز حمله به ایران اظهار کرد: دشمنان به صراحت از تجزیه کشور سخن می‌گفتند و نباید اجازه داد طرح مسائل انحرافی، اهداف واقعی آنان را به حاشیه ببرد.

وی افزود: شهید سلیمی جان خود را در راه دفاع از ایران، استقلال کشور و عزت و شرف ملت تقدیم کرد و اگر ایستادگی شهدا و رزمندگان نبود، دشمنان به اهداف خود برای اشغال و تجزیه ایران دست می‌یافتند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خود هزینه‌های بزرگی پرداخته است، تصریح کرد: شهید سلیمی در ادامه مسیر شهدای دشتستان و دیگر مدافعان کشور به شهادت رسید.

رضایی با اشاره به مقاومت نیرو‌های مسلح در برابر حملات دشمن، یادآور شد: ایستادگی رزمندگان سپاه، ارتش و دیگر نیرو‌های نظامی، نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد و سرداران بزرگی همچون شهید تنگسیری و دیگر شهدای مدافع کشور نیز در این مسیر ایستادگی کردند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: مردم و فرزندان ایران در برابر کسانی ایستاده‌اند که به دنبال سلطه بر ایران و نقض استقلال کشور هستند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه اعتقادی و حماسی شهدا، اظهار کرد: شهید سلیمی و دیگر شهدا در مسیر عاشورا و کربلا گام برداشتند و در برابر ظلم ایستادند؛ از این منظر، دفاع از کشور و مقابله با سلطه بیگانگان، ادامه مسیر عزت و استقلال ملت ایران است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: ملت ایران در برابر دشمن عقب‌نشینی نخواهد کرد و راه شهدایی همچون شهید سلیمی، شهید تنگسیری، شهید رضایی و شهید احمدی را در دفاع از ایران، اسلام و ارزش‌های اهل‌بیت (ع) ادامه خواهد داد.

رضایی همچنین با تأکید بر پیگیری خون‌خواهی شهدا گفت: عاملان شهادت این عزیزان باید بدانند که ملت ایران خواهان پاسخ قاطع به این جنایت‌هاست و عاملان این اقدامات در هر نقطه از جهان که باشند، مجازات خواهند شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی از مردم و دست‌اندرکاران مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مهدی سلیمی و مردم بخش ارم و روستای رودفاریاب قدردانی کرد و بر ضرورت حفظ همبستگی و انسجام ملی و ادامه راه شهدا تأکید کرد.