در دویست و بیست و پنجمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، مردم بصیر خوزستان، اتحاد و انسجام را رمز شکست دشمنان ملت ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و بیست و پنجمین شب از اجتماعات مردمی با حضور آگاهانه خود ضمن لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آمادگی قاطع خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی و امامین انقلاب اسلامی، بر وحدت و انسجام در راه دفاع از میهن اسلامی تاکید کردند.