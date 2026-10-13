رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان: توان و حضور نیرو‌های پلیس در راه‌های فرعی و روستایی افزایش یافته که به کاهش حوادث و تلفات کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛جهانشاهی با تاکید بر شناسایی واصلاح نواقص موجود در جاده‌ها افزود: برخی از این نواقص برطرف شده و رفع بخشی دیگر نیز در حال انجام است .

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان با اشاره به گستردگی راه‌های این منطقه گفت: با توجه به وسعت جنوب استان، ممکن است برخی شهروندان حضور پلیس را در جاده‌ها کمرنگ احساس کنند، اما واقعیت این است که پلیس در محور‌های فرعی و روستایی نیز حضور فعال دارد.

وی افزود: در جنوب استان کرمان ۳۱۲۳ روستا وجود دارد و بخش قابل توجهی از تصادفات و تلفات ناشی از تخلفات رانندگی در همین محور‌های روستایی رخ می‌دهد.

وی درباره تعداددوربین‌های ثبت تخلفات و هوشمندسازی جاده‌های جنوب استان کرمان نیز گفت: تعداد دوربین‌های فعال در جاده‌های جنوب استان کرمان ۲۴ دستگاه است، اما با توجه به گستردگی راه‌ها، تعداد دوربین‌های موجود پاسخگوی نیاز منطقه نیست.

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان افزود: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۹۰ دستگاه خودروی شوتی توقیف و برای رسیدگی به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند، اما تعداد این خودرو‌ها به اندازه‌ای است که برای حل ریشه‌ای این معضل، لازم است سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط نیز بر اساس وظایف تعریف‌شده خود وارد میدان شوند.

رئیس پلیس راه جنوب استان کرمان همچنین درباره استفاده غیرمجاز از چراغ‌های پرنور و زنون در خودرو‌ها هشدار داد و گفت: استفاده از چراغ‌های پرنور و زنون خود می‌تواند به عاملی برای وقوع تصادفات تبدیل شود.