آیین گرامیداشت یادروز حافظ شیرازی، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان مجلس و جمعی از دوستداران شعر و ادب پارسی در آرامگاه خواجه اهل راز آغاز شد و حاضران به مقام لسان‌الغیب ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین گرامیداشت یادروز حافظ شیرازی، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از دوستداران شعر و ادب پارسی در آرامگاه خواجه اهل راز آغاز شد.

در ابتدای این مراسم که با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان فرهنگی استان فارس همراه بود، حاضران با حضور در حافظیه، به مقام لسان‌الغیب ادای احترام کردند.

این مراسم رسمی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و نواخته شدن سرود ملی کشور آغاز شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در آغاز این رویداد، با خیرمقدم به حاضران، شیراز را شهر احمد بن موسی (ع) و مهد فرهنگ و هنر دانست و حافظ و سعدی را از ارکان هویت ادبی این دیار برشمرد.

اجرای موسیقی سنتی، شعرخوانی شاعران برجسته کشور و سخنرانی مسئولان فرهنگی درباره جایگاه عرفانی و ادبی حافظ در ادبیات فارسی، از بخش‌های اصلی این مراسم است که با استقبال علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر در فضایی فرهنگی در حال برگزاری است.