برای اجرای سیاست‌های دولت برای محرومیت‌زدایی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی، طرح آسفالت و جدول‌گذاری معابر روستای «کانی‌اله‌سیده» از توابع بخش سیمینه بوکان به مساحت ۳ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، توسعه زیرساخت‌های روستایی و تسهیل در دسترسی‌های محلی از اولویت‌های مهم مدیریت شهری و روستایی در شهرستان بوکان است. در همین زمینه، آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح آسفالت و جدول‌گذاری معابر روستای «کانی‌اله‌سیده» برگزار شد.

این طرح عمرانی که با هدف بهسازی سیمای روستا، بهبود وضعیت بهداشتی و تسهیل تردد اهالی انجام شده، در مجموع ۳ هزار مترمربع از معابر اصلی این روستا را زیر پوشش آسفالت و جدول‌گذاری قرار داده است.

خشایار صنعتی، فرماندار بوکان، در این آیین ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته برای اتمام این طرح، بر لزوم تداوم نگاه ویژه به توسعه روستایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های استاندارد، زمینه‌ساز توسعه پایدار در روستاهاست، تصریح کرد: ارتقای کیفیت زندگی در روستا‌ها مستلزم اجرای پروژه‌هایی است که نه تنها ظاهر روستا را ساماندهی کنند، بلکه بر اساس استاندارد‌های دقیق فنی و ایمنی اجرا شده باشند تا دوام و کارایی لازم را برای سال‌های طولانی برای مردم منطقه داشته باشند.

فرماندار بوکان افزود: توسعه معابر روستایی، ارتباط مستقیمی با بهبود سطح سلامت عمومی و رفاه حال ساکنان دارد و نظارت بر رعایت اصول فنی، خط قرمز ما در تمامی طرح‌های عمرانیِ سطح شهرستان است.

اجرای طرح‌های این‌چنینی در بخش سیمینه، گامی در راستای اجرای طرح هادی روستایی است که به عنوان نقشه راهِ نوسازی و ساماندهی روستا‌ها شناخته می‌شود. بهره‌برداری از این ۳ هزار مترمربع آسفالت، علاوه بر تسهیل عبور و مرور، جلوه بصری محیط زندگی روستاییان کانی‌اله‌سیده را بهبود بخشیده و گامی موثر در جهت کاهش شکاف امکانات میان مناطق روستایی و شهری این شهرستان به شمار می‌آید.