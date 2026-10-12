بیست‌ویکمین گردهمایی کشوری و کارگاه آموزشی کارشناسان بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مشهد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سجاد رحیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان نظام سلامت، سازمان دامپزشکی و حوزه محیط زیست گفت: کنترل مؤثر بیماری‌های مشترک انسان و حیوان مستلزم اجرای رویکرد «سلامت واحد» (One Health)، تبادل اطلاعات و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است و وزارت بهداشت به‌تنهایی نمی‌تواند از عهده کنترل این بیماری‌ها برآید.

وی با اشاره به چالش‌های کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان اظهار کرد: تفاوت‌های اقلیمی، شرایط فرهنگی، برخی رفتار‌های سنتی و دشواری تغییر الگو‌های رفتاری جامعه از عواملی هستند که پیشگیری و کنترل این بیماری‌ها را با پیچیدگی‌هایی همراه می‌کنند.

وی تصریح کرد: ایران از ساختار گسترده شبکه بهداشت و درمان و تجربه مواجهه با بحران‌های متعدد برخوردار است، اما برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های کنترل بیماری‌های زئونوز، باید ضعف‌های موجود در هماهنگی بین‌بخشی و ارتباط میان اطلاعات و اقدامات اجرایی برطرف شود.

ضرورت تحقق رویکرد سلامت واحد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، رویکرد «سلامت واحد» را یکی از ضرورت‌های اساسی در مدیریت بیماری‌های مشترک انسان و حیوان دانست و تصریح کرد: سلامت انسان، حیوان و محیط زیست به یکدیگر وابسته‌اند و مدیریت مؤثر بیماری‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به هر سه حوزه است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در حوزه مسئولیت خود فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: تبادل داده‌ها، هماهنگی در تصمیم‌گیری، نظارت مشترک و پایش مستمر باید به اقداماتی عملی و اثربخش منجر شود.

دکتر رحیمی یکی از چالش‌های موجود را فاصله میان جمع‌آوری اطلاعات و اجرای مداخلات مؤثر عنوان کرد و بر ضرورت تقویت ارتباط میان کارشناسان، مدیران و سازمان‌های مسئول تأکید کرد.

افزایش موارد حیوان‌گزیدگی و هزینه‌های پیشگیری از هاری

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بار اقتصادی و اجرایی پیشگیری از هاری، از افزایش چشمگیر موارد حیوان‌گزیدگی در کشور سخن گفت و افزود: شمار موارد حیوان‌گزیدگی که در دهه ۱۳۸۰ حدود ۸۰ هزار مورد در سال بوده، اکنون به حدود نیم میلیون مورد رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت بازنگری در راهبرد‌های کنترل این بیماری، گفت: تمرکز صرف بر اقدامات پس از حیوان‌گزیدگی، هزینه‌های قابل‌توجهی به نظام سلامت تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که کنترل بیماری در مخزن حیوانی و واکسیناسیون هدفمند سگ‌ها می‌تواند در قطع زنجیره انتقال نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم توجه به گروه‌های در معرض خطر، از جمله دامپزشکان، کارکنان کشتارگاه‌ها، شکارچیان، محیط‌بانان، کارشناسان حوزه سلامت و افرادی که با حیوانات در تماس هستند، تأکید کرد.

تأکید بر شناسایی چرخه انتقال بیماری‌ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اشاره به تجربه کنترل بیماری سالک در کشور، شناخت چرخه انتقال بیماری و شناسایی نقاط کلیدی مداخله را از اصول مهم کنترل بیماری‌های واگیر دانست. شناسایی عوامل خطر، نقاط تماس انسان با حیوان و محیط آلوده و اجرای مداخلات متناسب با شرایط هر منطقه، می‌تواند اثربخشی برنامه‌های پیشگیری و کنترل را افزایش دهد.