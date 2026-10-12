مرحله نخست مسابقات آزاد کومیته تیمی ایران در وزن به اضافه ۷۵ کیلوگرم برای حضور در جام جهانی هانگژو چین با معرفی برترین ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات آزاد کومیته تیمی ایران در وزن به اضافه ۷۵ کیلوگرم با هدف گزینش نفرات برتر اعزامی به رقابت‌های جام جهانی هانگژو چین، امروز (دوشنبه ۲۰ مهر) در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.

کاراته کاهای برتر وزن به اضافه ۷۵ کیلوگرم:

۱.امیرحسین کاووسی از لرستان

۲.امیررضا برزویی از کرمانشاه

۳. علی کرمی از تهران و امیرحسین آدینه از قزوین

همچنین با اعلام سیدشهرام هروی، مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته، کاراته کاهای برتر این مسابقات به همراه ورزشکاران منتخب کادر فنی که در رقابت‌های تیمی یادواره شهدای میناب در اسلامشهر حضور داشتند، در مرحله بعدی انتخابی ها به میدان خواهند رفت.

وهاب شاهمیر، محمدرضا گیلانپور، محسن صفرنژاد، امیرعباس بیگ‌محمدلو، سیاوش دهقانی و حامد اکبری ورزشکاران منتخب کادر فنی برای حضور در مرحله بعدی انتخابی هستند. مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته با حضور ۱۰ ورزشکار ۲۶ مهر برگزار می‌شود و برترین ها جواز حضور در نخستین مرحله اردوی تیم ملی را کسب می کنند.

نخستین مرحله اردوی تیم ملی نیز از عصر ۲۶ مهر با حضور نفرات برتر انتخابی و ملی‌پوشان ایران در بخش کومیته تیمی رقابت‌های قهرمانی آسیا بالی، در مرکز آموزش تیم‌های ملی فدراسیون کاراته آغاز خواهد شد.