در بیستمین روز از مهرماه، بارش رگباری باران در مهاباد و مناطق پیرامونی، چهره‌ی پاییزی طبیعت این دیار را دگرگون کرد و هوایی مطبوع و خنک را به ارمغان آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، امروز بیستم مهرماه، آسمان مهاباد با بارش رگبار‌های پاییزی طراوت تازه‌ای به خود گرفت. این سامانه بارشی که از صبح امروز مناطق مختلف شهرستان را تحت تأثیر قرار داده، علاوه بر تلطیف هوا و کاهش محسوس دما، زیبایی‌های طبیعت پاییزی این منطقه را دوچندان کرده است.

بارش‌های پاییزی که با استقبال شهروندان و کشاورزان همراه بوده، نویدبخشِ فصلی پربار برای اراضی کشاورزی منطقه است. شهروندان مهابادی که پس از گرمای تابستان، دلتنگ هوای خنک بودند، امروز در نقاط مختلف شهر شاهد جلوه‌های زیبای پس از باران در بوستان‌ها و حاشیه سد مهاباد بودند.

کارشناسان هواشناسی پیش‌تر نسبت به ناپایداری‌های جوی در این روز‌ها هشدار داده بودند و اکنون با تحقق این پیش‌بینی، شاهد تغییر چهره‌ی شهر از گرمای تابستان به خنکای دلپذیر پاییزی هستیم. پیش‌بینی می‌شود این شرایط جوی همچنان در روز‌های آتی تداوم داشته باشد.