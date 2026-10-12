معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آغاز توزیع واکسن آنفلوانزای مورد تایید سازمان بهداشت جهانی در داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار دوز واکسن با سه نشان معتبر (دو برند چینی و یک برند اروپایی) توزیع شده و این روند ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، علیرضا سالاری‌نژاد از آغاز توزیع واکسن آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار دوز واکسن با سه نشان معتبر (دو برند چینی و یک برند اروپایی)در داروخانه‌ها توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: متقاضیان می‌توانند چه بر اساس تجویز پزشک و با نسخه و چه به‌صورت آزاد و اختیاری، با مراجعه به داروخانه‌ها و فقط با ارائه کدملی و تاریخ تولد، واکسن را دریافت و برای تزریق آن اقدام کنند.

سالاری‌نژاد ادامه داد: پیش از ورود هر محموله به کشور، ارزیابی‌های جدی و سخت‌گیرانه‌ای توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و فقطدر صورت احراز کامل شرایط و اخذ مجوز‌های لازم، اجازه توزیع صادر می‌شود؛ بنابراین هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به تهیه و تزریق آن اقدام کنند.

وی درباره نرخ واکسن توضیح داد: قیمت واکسن‌ها نسبتاً متغیر است، اما قیمت مصوب فعلی به‌طور میانگین حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به ازای هر دوز تعیین شده است؛ این واکسن زیر پوشش بیمه‌های پایه نیست، اما بیمه‌های تکمیلی بسته به تعهدات و نوع قرارداد‌ها می‌توانند هزینه‌های آن را پوشش دهند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و افزایش غیرمجاز قیمت یا گران‌فروشی، می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ و یا کانال ارتباطی معاونت غذا و دارو (کفدار) در پیام‌رسان بله ثبت کنند تا موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.