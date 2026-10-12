مشعل‌های جدید، مصرف سوخت پتروشیمی بندر امام خمینی را ۷ درصد کاهش داد

طرح طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری از مشعل‌های جدید کوره ۲۰۱ واحد آروماتیک مجتمع فرآورش ۲ پتروشیمی بندر امام خمینی خوزستان، با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و با هدف بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌ها و رفع مشکلات عملیاتی با موفقیت اجرا شد.