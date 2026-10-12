مشعلهای جدید، مصرف سوخت پتروشیمی بندر امام خمینی را ۷ درصد کاهش داد
طرح طراحی، ساخت، نصب و بهرهبرداری از مشعلهای جدید کوره ۲۰۱ واحد آروماتیک مجتمع فرآورش ۲ پتروشیمی بندر امام خمینی خوزستان، با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و با هدف بهینهسازی مصرف سوخت، کاهش آلایندهها و رفع مشکلات عملیاتی با موفقیت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، طراحی، ساخت، نصب و بهرهبرداری از مشعلهای جدید کوره ۲۰۱ واحد آروماتیک مجتمع فرآورش۲، با همکاری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و با هدف بهینه سازی مصرف سوخت، کاهش آلایندهها و رفع مشکلات عملیاتی در پتروشیمی بندر امامخمینی، با موفقیت اجرا شد.
این طرح با برنامهریزی، مطالعات فنی و محاسبات اقتصادی انجام شد.
امکان تنظیم چندمرحلهای سوخت و هوا، تعویض نازلها حین سرویس و استفاده از هیدروژن تا ۹۰ درصد در ترکیب با گاز طبیعی، از ویژگیهای این طراحی است.
پایش عملکرد کوره، کاهش ۷ درصدی مصرف سوخت، کاهش آلایندههای احتراق و رفع مشکل برخورد شعله با تیوبها و دیوارههای کوره از جمله مزایای اجرای این طرح است.
این میزان کاهش مصرف سوخت، سالانه حدود ۱۷۴ میلیارد تومان صرفهجویی در هزینه گاز مصرفی به همراه دارد.
بهینهسازی مشعلهای سایر کورهها و واحدهای مجتمع نیز در دستور کار است.