به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حوریه رستم‌زاد با گرامیداشت روز جهانی و هفته پست، گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله صادره و ۳ میلیون مرسوله وارده در شبکه پستی گیلان جابه‌جا شد و تراکم جابه جایی مرسولات استان در این مدت، به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مرسوله رسید.

وی از پیشرفت ۷۹ درصدی طرح نشانی‌گذاری ملی اماکن (جی نف) در مناطق شهری و روستایی گیلان خبر داد و افزود: این طرح با اتصال اطلاعات مکانی و مشخصات اماکن به کدپستی، امکان شناسایی دقیق معابر، املاک و دسترسی به اطلاعات مرتبط با هر ملک را فراهم می‌کند و در مدیریت شهری هم در برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی کاربرد دارد.

مدیرکل پست گیلان، تجارت الکترونیک، احراز نشانی الکترونیکی، توسعه سامانه «ای‌بازار» و استفاده از ربات‌ها برای تجزیه هوشمند مرسولات را از مهم‌ترین اقدامات نوین شبکه پستی استان عنوان کرد.

حوریه رستم زاد با اشاره به نحوه دریافت گواهی کدپستی، افزود: شهروندانی که کدپستی خود را در اختیار دارند و از صحت آن اطمینان دارند، می‌توانند از طریق سامانه gnaf.post.ir یا لینک موجود در پرتال شرکت ملی پست، برای دریافت گواهی کدپستی اقدام کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و تولید محصولات بومی گیلان، گفت: در راستای حمایت از محصولات راهبردی گیلان، از جمله چای، برنج و زیتون، مجوز ارائه تخفیف در هزینه‌های پستی این محصولات دریافت شده است؛ اقدامی که با هدف تسهیل عرضه محصولات محلی و کمک به توسعه فروش اینترنتی تولیدکنندگان استان دنبال می‌شود.

مدیرکل پست گیلان با تأکید بر اهمیت دسترسی همگانی به خدمات پستی، گفت: در راستای توسعه پوشش خدمات پستی و پذیرش و توزیع مرسولات حتی در روستا‌های دورافتاده، ۴۱ نمایندگی پذیرش و ۱۴۰ نمایندگی توزیع در استان ایجاد شده است و همچنین ۶۸ دفتر خدمات ارتباطی روستایی در شبکه خدمت‌رسانی استان فعالیت دارند.

رستم زاد با اشاره به خدمات رهگیری مرسولات پستی، افزود: علاوه بر ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی در مراحل مختلف از پذیرش تا توزیع، لینک رهگیری مرسوله هم برای مشتریان ارسال می‌شود تا بتوانند از وضعیت مرسوله خود مطلع شوند و همچنین شهروندان می‌توانند از طریق پیام رسان بله و یا پرتال شرکت ملی پست، به بخش «پست‌یافته» برای پیگیری مدارک و اشیای پیدا‌شده مراجعه کنند.

وی با اشاره به امکان اصلاح نشانی مقصد مرسوله، گفت: تا پیش از تحویل مرسوله به گیرنده، فرستنده می‌تواند درخواست عودت مرسوله را ارائه دهد یا با درخواست کتبی، تغییر نشانی و توزیع آن در مقصد جدید را پیگیری کند.

مدیرکل پست گیلان در ادامه با اشاره به خدمات ویژه جابه‌جایی اشیای باارزش، گفت: این خدمات با شرایط مشخص و در حال حاضر برای ارسال به مراکز استان‌ها و با امکان توزیع در محل باجه مرکزی ارائه می‌شود.

حوریه رستم زاد در پایان با اشاره به جایگاه پست گیلان در سطح کشور، افزود: اداره کل پست استان گیلان از نظر حجم جابه‌جایی مرسولات، رتبه هشتم از نظر کیفیت ارائه خدمات، رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.