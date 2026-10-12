کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای که با شعار مقاومت عازم میناب هستند، در میانه راه خود به قزوین رسیدند و با استقبال پرشور مردم مواجه شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امروز دوشنبه، فضای فرهنگی و تاریخی شهر قزوین میزبان مهمانانی متفاوت بود. کاروان دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای که با شعار «مقاومت و همدلی» عازم بندر میناب هستند، در مسیر حرکت خود، ساعاتی را در قزوین سپری کردند.

این گروه از دوچرخه‌سواران در بدو ورود به قزوین، ضمن رکاب‌زنی در بافت تاریخی و بازدید از مجموعه فرهنگی-تاریخی چهل‌ستون، با همراهی شهروندان فرهنگ‌دوست قزوینی، جلوه‌ای از پیوند فرهنگی میان دو ملت را به نمایش گذاشتند.

یکی از برنامه‌های محوری این کاروان در قزوین، حضور در گلزار شهدای این شهر بود. دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای با حضور بر مزار شهیدان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ مدافعان وطن، یاد و نام دانش‌آموزان مظلوم مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی داشتند.

این کاروان بین‌المللی که با هدف تسلی خاطر خانواده‌های داغدار دانش‌آموزان شهید میناب این مسیر را رکاب می‌زند، قزوین را به مقصد شهرهای جنوبی ایران ترک خواهد کرد.