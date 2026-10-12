به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مفاخر هر کشور نمادی از هویت ملی آن سرزمین هستند که پایه گذار فرهنگ، افتخار و تاریخ آن کشور می‌شوند. ایران بزرگ ما هم با تمدنی چندین هزار ساله دارای شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و ادبی می‌باشد.

خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی متخلص به «حافظ» و مشهور به «لسان‌الغیب» غزل‌سرای بزرگ و از بزرگان شعر و ادب پارسی یکی از این مفاخر ایران بزرگ می‌باشد که بیستم مهر ماه به نام روز بزرگداشت این شاعر نامی نامگذاری شده است.

اشعار این شاعر ایران زمین دارای محتوا‌های مختلف همچون عرفان، اخلاق، فلسفه و عشق می‌باشد که نه تنها در سرزمین ایران بلکه برای جهانیان پیام‌آور حقیقت و زیبایی است.