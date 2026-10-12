به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس شرکت آب و فاضلاب میناب در این باره گفت: آب شهر سندرک از دو چاه تامین می‌شود گه علت قطعی آب در این چند روز به دلایل فنی در شبکه بوده است.

رضا رنجبر افزود: اکنون این موضوع بصورت کامل برطرف شده است.

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وی گفت: آب شهر سندرک از آب‌های سطحی تامین می‌شود و در زمان کمبود بارندگی‌ها مشکلات آب شرب بیشتر می‌شود.

این موضوع را همکارم خانم زرعی پیگیری کرده است.