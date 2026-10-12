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جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف دهها کیلوگرم انواع مواد مخدر و حجم کمسابقهای از سلاحهای سرد و گرم در عملیاتهای یک هفته اخیر پلیس استان خبر داد؛ کشفیاتی که بخشی از تلاش برای مقابله با قاچاق و ارتقای امنیت شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار منوچهر نصیری با اشاره به کشفیات یک هفته اخیر پلیس قم گفت: در این عملیاتها انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین، شیشه و متادون کشف و مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر صنعتی و سنتی از چرخه توزیع خارج شد.
جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم نیز از شیوههای جدید قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر خبر داد و افزود: قاچاقچیان برای انتقال مواد از روشهایی مانند جاسازی تریاک در آبمیوه و بستهبندیهای خاص برای انتقال هروئین استفاده میکنند.
صمد علیپور با اشاره به فعالیت قاچاقچیان در زمینه برندسازی مواد مخدر گفت: برخی قاچاقچیان حتی برای مواد مخدر بستهبندی، بارکد و کارت تضمین کیفیت در نظر میگیرند تا مشتری در صورت نارضایتی بتواند جنس را عودت دهد.
علیپور افزود: برخی از این مواد با عنوان ناب افغانی در بازار عرضه میشود و قاچاقچیان تلاش میکنند با تبلیغ کیفیت، قیمت بالاتری برای آن تعیین کنند.
جانشین پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قم با هشدار درباره آثار مصرف مواد مخدر صنعتی گفت: مصرف شیشه میتواند موجب افزایش پرخاشگری و جسارت فرد شده و زمینه ارتکاب جرائم خشن را افزایش دهد.
در کنار کشف مواد مخدر، پلیس قم در یک هفته اخیر مقادیر قابل توجهی انواع سلاح سرد و گرم نیز کشف کرده است؛ از قمه، قداره و چاقو گرفته تا انواع سلاحهای گرم شامل کلت، هفتتیر و وینچستر دولول.
برخی از این سلاحها از سوی متهمان برای درگیری و ایجاد رعب و وحشت حمل و در خودروها نگهداری میشده است.
از جمله سلاحهای کشفشده، کلت معروف به شاهکش با ابعادی کوچک و در اندازه یک کارت بانکی و همچنین انواع سلاحهای شکاری و دستساز است که به گفته پلیس به علت نداشتن استانداردهای لازم میتوانند خطر بیشتری ایجاد کنند.
علیاصغر سلطانی، دادستان قم نیز با تأکید بر برخورد قاطع با حمل و نگهداری سلاح گفت: حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم جرم است و با توجه به شرایط جنگی، با افرادی که اقدام به حمل یا نگهداری سلاح میکنند برخوردی متناسب با این شرایط خواهد شد.
وی افزود: بهویژه افرادی که سلاح گرم به همراه داشته باشند با سختترین مجازاتهای قانونی مواجه خواهند شد.