به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ عباس اوراز گفت: در پی اعلام یک فقره واژگونی تراکتور نرسیده به سراهی چیدره محور خدابنده سلطانیه به پلیس (۱۰) بلافاصله عوامل انتظامی با همراهی نیرو‌های امدادی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های ماموران انتظامی در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه تراکتور نرسیده به سه راهی چیدره واقع در محور خدابنده سلطانیه واژگون و در اثر آن راننده ۶۲ ساله در دم قوت کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سلطانیه گفت: علت تامه تصادف از سوی کارشناسان مربوطه تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده تراکتور در کنترل وسیله نقلیه بوده است.