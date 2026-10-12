در دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهاباد، ضمن بررسی وضعیت مطلوب ذخیره سد مهاباد نسبت به سال گذشته، تصمیماتی مهم برای تأمین حقابه کشت پاییزه و رفع موانعِ ده‌ساله‌ی ایستگاه‌های پمپاژ کشاورزی اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیریت منابع آب و توازن‌بخشی به مصارف کشاورزی و زیست‌محیطی در دستور کار دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب مهاباد قرار گرفت. در این جلسه، با تکیه بر آمار و پیش‌بینی‌های هواشناسی، راهکار‌هایی برای بهره‌وری بیشتر و حفاظت از این سرمایه حیاتی بررسی و تصویب شد.

خالد رحمانی، مدیر منابع آب شهرستان مهاباد، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سد مهاباد، گفت: خوشبختانه در حال حاضر حجم ذخیره آب سد به ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با ۵۰ میلیون مترمکعبِ مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایشی ۳۰ میلیون مترمکعبی هستیم.

وی در ادامه از تخصیص منابع آبی برای بخش کشاورزی خبر داد و افزود: ۵ میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه اختصاص یافته است که کشاورزان عزیز می‌توانند در دهه اول آبان‌ماه از آن استفاده کنند.

اردلان محمدپور، رئیس اداره هواشناسی مهاباد، نیز با نگاهی به چشم‌انداز بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو، گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در دی‌ماه با احتمال ۴۰ تا ۵۰ درصد فراتر از نرمال خواهد بود. همچنین در بازه زمانی نیمه آبان تا نیمه آذر، انتظار افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی بارش‌ها را داریم که به لحاظ حجمی، بین ۵۰ تا ۷۰ میلی‌متر افزایش بارش پیش‌بینی می‌شود.

در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهاباد با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های تعادل‌بخشی، از تعیین‌تکلیف پروژه‌های معطل‌مانده خبر داد.

صلاح کردستانی با تأکید بر لزوم رفع موانع اداری افزود: تجهیز و بهسازی ایستگاه‌های پمپاژ روستا‌های “دریاز” و “توت‌آغاج” که به مدت ده سال بلاتکلیف مانده بودند، اکنون تعیین تکلیف شده‌اند. ایستگاه “دوستعلی” نیز با پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ درصدی در مراحل اداری قرار دارد. همچنین برای ایستگاه‌های “کوسه‌کهریز” و “قوپی‌باباعلی” در پی تأمین اعتبار هستیم تا هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

در پایان این جلسه، مجموعه‌ای از راهکار‌های عملیاتی با هدف مدیریت بهینه منابع آبی و حفاظت از زیرساخت‌ها به تصویب رسید که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

مقابله با تخلفات: تشدید مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و انسداد چاه‌های غیرمجاز.

نوسازی و بهره‌وری: ترویج شیوه‌های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و لایروبی کانال‌های آبیاری.

ایمنی و زیست‌محیطی: حصارکشی کانال‌های آبیاریِ عبوری از حاشیه روستاها، تأمین حقابه تالاب‌های منطقه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مدیریت سیلاب و آب‌های روان.