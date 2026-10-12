به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ خانم کدلیوند در رشته علوم انسانی رتبه ۶۰۰ و خانم سلیمانی در رشته علوم تجربی رتبه ۶۱۹ کنکور سراسری را کسب کردند.

این دو دانش‌آموز موفق؛ ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از استعداد‌های مناطق کم‌برخوردار، ادامه تحصیل و کسب دانش را فرصتی برای خدمت به مردم و کشور دانستند.

این دانش‌آموزان همچنین در کنار تلاش‌های علمی و تحصیلی خود؛ با حضور در تجمعات شبانه به دفاع از میهن می‌پردازند و این حضور را جلوه‌ای از احساس مسئولیت اجتماعی خود می‌دانند.

موفقیت این دو دانش‌آموز؛ در کنار تلاش فردی و حمایت خانواده‌ها؛ بار دیگر اهمیت شناسایی استعداد‌ها و فراهم کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان این شهرستان را یادآور می‌شود.