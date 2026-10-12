رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع کارکنان انتظامی استان لرستان، پلیس را بازوی توانمند نظام و "جان‌فدای" امنیت مردم و میهن اسلامی دانست و بر تقویت بنیان‌های اعتقادی و ایمانی به عنوان اصلی‌ترین راهکار مقابله با جنگ‌های ترکیبی و نرم دشمن تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین "علی شیرازی" در جمع کارکنان انتظامی استان لرستان، ضمن تجلیل از روحیه جهادی و ایثارگری سبزپوشان فراجا، اظهار کرد: مأموریت پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی، فراتر از یک وظیفه اداری است؛ پلیس در این نظام "جان‌فدای" مردم، میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و این مدال افتخار، بزرگترین سرمایه برای این نیروی خدوم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های تهدیدات نوین، ایمان و تقوا را دو رکن اصلی پایداری و تاب‌آوری در برابر چالش‌های امنیتی برشمرد و تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ابزارهای جنگ نرم و ترکیبی، در پی خدشه به اعتقادات و تضعیف روحیه نیروهای مسلح هستند؛ لذا در چنین شرایطی، تقویت بنیه عقیدتی و بصیرت دینی برای کارکنان، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود با واکاوی تجربیات تاریخی و تحلیل ابعاد روانی و اعتقادی نبردهای سرنوشت‌ساز، از "جنگ ۱۲ روزه" تا "جنگ رمضان"، خاطرنشان کرد: تجربه این نبردها به ما آموخت که اگر ایمانِ راسخ و روحیه شهادت‌طلبی در میان نیروها وجود داشته باشد، هیچ قدرت مادی قادر به شکست دادن این ملت و فرزندانش نخواهد بود.