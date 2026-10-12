مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فارس از رشد ۱۸ درصدی جذب بیمه‌شدگان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: این استان در پوشش بیمه‌ای جامعه هدف، رتبه اول تا سوم کشور را کسب کرده و ۱۸ هزار مادر دارای سه فرزند و بیشتر نیز در قالب طرح جوانی جمعیت، بیمه رایگان شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فارس از رشد ۱۸ درصدی جذب بیمه‌شدگان در یک سال اخیر خبر داد و اعلام کرد که این استان موفق به کسب رتبه اول تا سوم کشور در پوشش بیمه‌ای این جامعه هدف شده است.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر فارس افزود : هم‌اکنون این صندوق در استان فارس بیش از ۳ هزار عضو دارد. کریمی با اشاره به شرایط عضویت اظهار کرد: افراد ۱۸ تا ۵۰ سال که فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند، می‌توانند با عضویت در این صندوق از خدمات بازنشستگی، مستمری فوت، ازکارافتادگی، تسهیلات کم‌بهره، انتقال سوابق بیمه‌ای و خرید خدمت سربازی برخوردار شوند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت و بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار افزود: در قالب طرح جوانی جمعیت، ۱۸ هزار مادر دارای سه فرزند و بیشتر تحت پوشش بیمه اجتماعی این صندوق درآمدند و ۶ هزار مادر دیگر نیز در انتظار تأمین و تزریق اعتبار هستند.