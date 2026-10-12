به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کارشناسان حاضر در این رویداد با اشاره به فصول کتاب، بر پیوند هنر و تربیت تاکید کردند و تکمیل مطالعات علمی با تاکید بر نگاه هنری را ضروری خواندند.

کتاب تربیت کودک، گردآوری محمد شهریاری و کاری از انتشارات انقلاب اسلامی است.

این کتاب بر پایه بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و درس‌های فقهی رهبر شهید انقلاب، طرحی کلّی از تعلیم و تربیت دوره کودکی ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند از دل این متون، یک نظریه منسجم تربیتی استخراج کند.

ساختار اثر شامل درآمد و شش فصل است که از تعریف تربیت و مبانی انسان‌شناختی آن تا اهداف، اصول، عرصه‌ها، رویکرد‌ها و ضوابط تولید محصولات تربیتی برای کودک را در بر می‌گیرد.