به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین گرامیداشت هفته ملی روستا و عشایر با حضور دانش‌آموزان در مدرسه شهید شکاری باغکمش برگزار شد؛ برنامه‌ای فرهنگی که فرصتی برای آشنایی نسل جدید با پیشینه روستایی، آداب‌ورسوم بومی و شیوه زندگی روستایی و عشایری فراهم کرد.

دانش‌آموزان با پوشش لباس‌های محلی و ارائه آثار و فعالیت‌هایی در زمینه معرفی محصولات کشاورزی، خوراکی‌های بومی، بازی‌های قدیمی، قصه‌ها و خاطرات روستایی، جلوه‌هایی از فرهنگ و زندگی روستا را به نمایش گذاشتند.

عاطفه پرنیان، مدیر مدرسه شهید شکاری،هدف از برگزاری این برنامه را آشنایی دانش‌آموزان با ریشه‌های فرهنگی و هویت بومی، انتقال آداب‌ورسوم به نسل آینده و ایجاد پیوند میان آموزش مدرسه‌ای و ظرفیت‌های فرهنگی جامعه محلی عنوان کرد.

سیده عاطفه جمالی، بخشدار مرکزی پردیس، با تأکید بر اهمیت محله‌محوری در برنامه‌های فرهنگی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و مشارکت دانش‌آموزان در معرفی داشته‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها تأکید کرد.

این برنامه، مدرسه را به فضایی برای بازشناسی فرهنگ بومی و آشنایی ملموس‌تر دانش‌آموزان با میراث فرهنگی محل زندگی‌شان تبدیل کرد.