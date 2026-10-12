بسته «بدون تعارف» این هفته با گزارش‌هایی از طولانی‌شدن طرح‌های نیمه‌تمام، ورود شیرابه به رودخانه تجن و غیرفعال‌ماندن پایگاه اورژانس آمل همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسین قبادی و بسته «بدون تعارف» این هفته با چند سوژه مطالبه‌محور؛ از عصبانیت استاندار مازندران از طولانی‌شدن یک طرح حدود ۲۰ ساله تا ورود پساب و شیرابه یک واحد تولیدی به رودخانه تجن ساری و بلاتکلیفی پایگاه اورژانس ۱۱۵ امامزاده عبدالله آمل.

استاندار مازندران با انتقاد از طولانی‌شدن اجرای طرح‌های عمرانی تأکید می‌کند که توقف چندین‌ساله طرح‌ها پذیرفتنی نیست و باید موانع تکمیل آنها برطرف شود؛ طرح‌هایی که سرمایه‌های کشور را سال‌ها پشت خط پایان نگه داشته‌اند.

در سوژه‌ای دیگر، ورود پساب و شیرابه یک واحد تولیدی به رودخانه تجن و انتشار بوی نامطبوع، موضوع پیگیری قرار گرفته است. به گفته فرماندار ساری، به سازمان حفاظت محیط زیست مأموریت داده شده است موانع رفع این مشکل را برطرف کند.

بلاتکلیفی پایگاه اورژانس ۱۱۵ امامزاده عبدالله آمل نیز از دیگر موضوعات این هفته است؛ پایگاهی که با وجود احداث، به دلیل تکمیل‌نشدن تجهیزات هنوز خدمات‌رسانی نمی‌کند. امام جمعه امامزاده عبدالله آمل با اشاره به اهمیت سلامت مردم، بر ضرورت تعیین تکلیف و فراهم‌شدن امکانات لازم برای بهره‌برداری از این پایگاه تأکید می‌کند.