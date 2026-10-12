در طول چند دهه گذشته، ادیبان، شاعران و مترجمان کردزبان با دلی سرشار از مهر به زبان فارسی، گنجینه‌های ماندگار ادب ایران را به زبان مادری خود ترجمه کرده‌اند؛ تلاشی که تنها یک انتقال واژگانی ساده نیست، بلکه آینه‌ای تمام‌نما از وحدت فرهنگی، هم‌دلی و پیوند عمیقِ روحی میان فرهنگ ایرانی و کردزبانان است.

ترجمه‌ی آثار فارسی لسان الغیب به کُردی به مثابه‌ی یک پیوند ملی

ترجمه‌ی آثار فارسی لسان الغیب به کُردی به مثابه‌ی یک پیوند ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، «زبان» شاید متفاوت باشد، اما وقتی پای «احساس» و «عرفان» به میان می‌آید، دل‌ها هم‌زبان می‌شوند. در تاریخ معاصر ادب مهاباد، مترجمان برجسته‌ای ظهور کرده‌اند که با عشق به کلامِ بزرگان فارسی‌سرا، گویی روح حافظ و سعدی را در کالبدِ زبان کردی دمیده‌اند.

میراث‌دارانِ ادب؛ از «قرنی‌زاده» تا «حقیقی»

از دیوان حافظ گرفته تا بوستان سعدی، مترجمان کرد پیوند میان این دو فرهنگ را بار‌ها زنده کرده‌اند. یکی از چهره‌های شاخص این عرصه، «ماموستا ملارشید قرنی‌زاده»، روحانی فرهیخته مهابادی بود که با ترجمه بیش از دویست غزل از حافظ به زبان کردی، لطافت و موسیقیِ خاصِ زبان کردی را با عمقِ مفاهیمِ لسان‌الغیب درآمیخت.

فرهاد کاکه‌رش، استاد دانشگاه، با اشاره به جایگاه او می‌گوید: مرحوم ماموستا قرنی‌زاده در سال ۱۳۸۴ ترجمه‌ی بسیار ارزشمندی از حافظ ارائه کرد که نشان‌دهنده احاطه کامل او بر ظرایف زبانی هر دو زبان بود.

پیش از او نیز استاد «عباس حقیقی»، شاعر خوش‌قریحه کُرد، در حرکتی ماندگار، صد غزل از حافظ را با حفظ همان وزن عروضی به کردی ترجمه کرد. این ترجمه‌ها به قدری دقیق و زیبا بودند که روحِ غزل فارسی در آنها جاری ماند؛ چنان‌که کاکه‌رش در مثالی به این بیت حافظ اشاره می‌کند: «آن یار کزو خانه ما جای پری بود / سر تا قدمش، چون پری از عیب بری بود» که استاد حقیقی آن را به زیبایی در قالب کردی بازآفرینی کرده است.

تأثیرپذیری متقابل؛ حافظ، معمارِ اندیشه‌ی شاعران کُرد.

اما این ترجمه‌ها، تنها یک‌سویه نیستند. شاعران بزرگ کرد از دیرباز با شعر فارسی عجین بوده‌اند. مهری پاکزاد، استاد دانشگاه، در این‌باره معتقد است: شاعران بزرگ کرد مانند استاد وفایی، سالم، نالی، ملاجزیری و استاد حقیقی، همگی به نحوی متأثر از کلامِ درخشان حافظ بوده‌اند. این قرابتِ فکری، ناشی از تأثیر فرهنگی زبان فارسی و نزدیکیِ عمیق در فکر، اندیشه و وحدتِ فکریِ این مردمان است.

او به بیت مشهور حافظ اشاره می‌کند: «نفس باد صبا مشک‌فشان خواهد شد / عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد» و می‌افزاید که استاد حقیقی با ترجمه‌ی بی‌نظیر این بیت، نشان داد که زبانِ شعر، مرز نمی‌شناسد.

«حافظ»؛ مظهر عشقِ بشری برای همه اقوام

مرحوم ماموستا ملا رشید قرنی‌زاده در فرازی از اندیشه‌های خود، حافظ را نه فقط شاعرِ فارسی‌زبانان، بلکه میراثی برای تمام انسان‌ها می‌دانست: حافظ مظهر عشق و محبت بشری است که قوم کرد نیز از آن سهیم خواهد بود.

این سخن، جان‌مایه‌ی این تلاش‌های فرهنگی است. ادیبان کرد با ترجمه شعر فارسی، این پیام را به گوش می‌رسانند که ادبیاتِ فارسی، خانه‌ای بزرگ است که همه اقوام ایرانی در آن سهم دارند و می‌توانند با زبان مادری خود، جان‌مایه‌ی این عشق را بازخوانی کنند.

ترجمه‌ی آثار کلاسیک فارسی به زبان کردی، فراتر از یک فعالیتِ ادبی، نمادی از «وحدت ملی» است که از دلِ شعر و واژه‌ها می‌روید. این تلاش‌ها ثابت می‌کند که اگرچه زبان‌ها متفاوت‌اند، اما دلی که برای شعر و معنا می‌تپد، یکی است؛ و چه زیباست وقتی این هم‌دلی، به ابدیتی ماندگار تبدیل می‌شود.