به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام «حسین طائب» در رویداد ملی جامعه سلامت؛ مردم یار و مسجد محور حضور پیدا کرد و با تأکید بر ضرورت تقویت حکمرانی مردمی اظهار داشت: ما به‌دنبال ایران قوی‌تر هستیم و از ایران قوی‌تر سخن می‌گوییم؛ باید در پی حکمرانی قدرتمند باشیم؛ لذا نقش دادن به مردم در حکمرانی، دو عنصر را در بر دارد که معصومین (ع) آن را نعمت بزرگی می‌دانند، اما همه از آن غافل‌اند؛ پس نعمت صحت و سلامت را باید یکی از پایه‌های اساسی قدرت ملی دانست.

وی با بیان اینکه قدرت و توان مردم برای مواجهه با بحران‌ها، استمرار فعالیت‌ها و بازگشت به شرایط عادی، بخشی از قدرت کشور است، گفت: سلامت بیشتر، زمینه تاب‌آوری بیشتری را فراهم می‌کند؛ زیرا جامعه‌ای که در آن پیشگیری جدی گرفته شود، خدمات سلامت در دسترس باشد و بیماری‌ها به‌موقع شناسایی شوند، در برابر بحران‌ها آمادگی بیشتری دارد و مسیر برون‌رفت از آن‌ها هموارتر خواهد بود. به همین جهت، سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت صرفاً هزینه‌کرد برای درمان نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در توان انسانی کشور، تاب‌آوری، حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی و ساخت ایران قویِ امروزِ میهن اسلامی است.

حجت‌الاسلام طائب ادامه داد: نظام سلامت کشور با فرصت‌ها و چالش‌های مختلفی روبه‌روست که تقویت نقاط قوت و عبور از موانع، نیازمند یک تحول بنیادین است. ما معتقدیم دیوان‌سالاری نمی‌تواند ما را به سمت این تحول پیش ببرد؛ از این‌رو، با عنایت به تدابیر قائد شهید و امام شاهد، در مأموریت ابلاغی به سازمان بسیج مستضعفین، تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی برای ارائه خدمات اجتماعی اثربخش و مشارکت فعال در اقدامات عام‌المنفعه، سرلوحه کار ما قرار گرفته است.

وی با اشاره به بستر فراهم‌شده برای تعامل دستگاه‌ها گفت: بستری که امروز به همت رئیس‌جمهور محترم برای تعامل همه دستگاه‌ها با یکدیگر فراهم شده و به‌کارگیری مردم در حل مسائل خودشان در حکمرانی محلی، یک فرصت بسیار بزرگ است که ان‌شاءالله باید از آن استفاده کنیم و با کمک ایشان و هدایت و حمایت‌هایشان، بتوانیم این تدابیر قائد شهید و امام شاهد را پیاده کنیم.

حجت‌الاسلام طائب تأکید کرد: ما معتقدیم این ابلاغیه فقط یک دستور نیست، بلکه یک مأموریت تمدنی است؛ لذا با الهام از این حکم، گذار از رویکردهای انفعالی به مدل‌های پیش‌دستانه و میدانی را آغاز می‌کنیم؛ مدلی که در آن بسیج جامعه پزشکی یکی از پیشران‌های تحول است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه با بازتعریف نقش پزشک بسیجی عنوان کرد: در این گفتمان، بازتعریف پزشک بسیجی رکن اساسی محسوب می‌شود؛ زیرا پزشک، فراتر از یک متخصص بالینی، رزمنده خط مقدم سلامت و مدافع حریم زیستی ملت است. بر این اساس، پزشک بسیجی تجلی پیوند مهارت علمی و آرمان‌های ملی و انقلابی خواهد بود؛ طبیبی که در بحران‌ها، حوادث، رزمایش‌ها و شرایط نبرد، حضور او نه یک انتخاب، بلکه یک تکلیف الهی و میهنی و نقطه اتصال دانش نخبگانی با بدنه مردم است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای خاطرنشان کرد: تحولات اخیر و چالش‌های منطقه‌ای به ما آموخت که مدیریت سلامت در بحران‌ها نیازمند آمادگی پیش‌دستانه است. جامعه پزشکی و کادر درمان در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در دفاع از استقلال و امنیت مردم و نظام الهی آن، نقشی تاریخی و پرافتخار داشته‌اند؛ از دوران دفاع مقدس تا دفاع از حرم، از حوادث طبیعی تا دوران کرونا، از اردوهای جهادی سلامت در اقصی نقاط کشور تا کمک به جبهه مقاومت و رزمندگان اسلام، از جمله در برابر حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی در عملیات تروریستی، از ایفای نقش در رویداد جهانی پیاده‌روی اربعین حسینی تا جنگ ۱۲ روزه و سایر عرصه‌های دفاعی؛ سرتاسر این تابلوی پرافتخار، مملو از رشادت‌های جامعه پزشکی است.

حجت‌الاسلام طائب افزود: این دوران‌های پرتلاطم و حوادث دنیای کنونی، مرزهای دانش و مدیریت بحران را جابه‌جا کرد و ما دریافتیم سرعت عمل و تمرکززدایی در امدادرسانی، دو رکن بقا هستند. همچنین برای رویارویی با حوادث، در مساجد و محلات، هر مسجد باید یک پایگاه پیش‌دستانه امداد و سلامت باشد؛ البته نه فقط در زمان بحران، بلکه در ایام عادی نیز مسئول پایش سلامت جامعه و ارتقای سواد بهداشتی مردم است.

وی با تأکید بر نقش مسجد تصریح کرد: ما در این بخش، مسجد را نه‌تنها خاستگاه اصیل انقلاب، بلکه سنگر سلامت و کانون مدیریت بحران‌های اجتماعی می‌دانیم. این حرکت، رجوعی به هویت اصیل ایرانی ـ اسلامی و بازگشت به جمعی است که در آن، رنج یک فرد دغدغه سایر افراد نیز خواهد بود. در این گفتمان، مسجد صرفاً محل عبادت نیست، بلکه قرارگاه مدیریت امنیت و سلامت است و تمام اقشار جامعه با محوریت مسجد به یک شبکه تبدیل می‌شوند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: وقتی مردم دردمند در محلات کم‌برخوردار، حضور تخصصی و بی‌ادعای کادر درمان کشور را لمس کنند، حصار انحصار و تبعیض در خدمات پزشکی شکسته می‌شود. ما در کشور از نیروی انسانی متخصص و متعهد، نهاد‌های مسئول و شبکه گسترده مردمی برخورداریم، اما مسئله این است که چگونه این ظرفیت‌ها را به یکدیگر متصل کنیم، از فعالیت‌های جزیره‌ای عبور کنیم و خود را به تراز ملت مبعوث‌شده برسانیم.

وی افزود: بسیج جامعه پزشکی نیز با همین نگاه، ظرفیت تخصصی جامعه سلامت را سازماندهی می‌کند، با نهاد‌های مسئول به‌ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیوند می‌خورد و برای مسائل اولویت‌دار، راهکار‌های عملیاتی ارائه می‌دهد. تمام تلاش ما در این نظام نوین و تحول‌آفرین، کمک به تحقق عدالت در سلامت به‌عنوان شاخص کارآمدی نظام اسلامی است.

حجت‌الاسلام طائب با شفاف‌سازی جایگاه مسجد تأکید کرد: این را عرض کنم که مسجد جایگزین شبکه بهداشت نیست، بلکه نقطه اتصال مردم و ظرفیت‌های سلامت محله با نهاد‌های مسئول است. ما با پیوند اراده انسانی و تکیه بر ظرفیت‌های بی‌پایان مساجد، ثابت خواهیم کرد که حکمرانی تراز انقلاب از بطن مردم برمی‌خیزد و به اقتدار ملی ختم می‌شود.

وی بیان داشت: مسیر ما روشن است؛ از مردم، برای مردم و در سایه ارزش‌های متعالی انقلاب. ما اکنون در مسیر قله سعادت و پیشرفت ایران حرکت می‌کنیم و برای استقرار این الگوی نوین حکمرانی، چشم‌انتظار و نیازمند توکل، توسل و یاری مردم و مسئولان در میدان هستیم. از همه کسانی که در حوزه سلامت نقش دارند، بدون توجه به گرایش‌ها و علایق، دعوت کرده‌ایم تا در یک نقطه گرد هم آیند و شعار «هر ایرانی یک بسیجی» را برای حل مسائل مردم محقق کنند. امیدواریم با فاصله گرفتن از اختلافات بی‌مورد و با نگاهی مبتنی بر انسجام ملی، زمینه خدمت بیشتر به مردم فراهم شود.