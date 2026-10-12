به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ سرپرستان خانوار برای بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ باید فرم خوداظهاری و درخواست خود را در سامانه خدمات دولت هوشمند تکمیل کنند.

در این اطلاعیه آمده است: سرپرستان خانوار‌های مشمول، لازم است با مراجعه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir فرم خوداظهاری و ثبت درخواست خود را تکمیل کنند.

در این مرحله حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست مشمول افزایش کالابرگ خواهند شد.

ایوب هلاکو، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت:از ۱۵ مهر کالابرگ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان و بهزیستی گلستان ۵۰۰ هزار تومان اضافه شد.