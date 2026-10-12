به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه لجستیک تجاری ریلی گفت: توسعه دیپلماسی ریلی با هدف رونق تجارت بین‌المللی، افزایش صادرات و ترغیب صاحبان کالا به استفاده از حمل‌ونقل ریلی دنبال می‌شود.

وی افزود: در ماه‌های اخیر، تعداد قطارهای باری در برخی مسیرها افزایش یافته و حرکت محموله‌های صادراتی ایران به کشورهای همسایه آغاز شده است.

ذاکری، رفع موانع مرزی، کاهش توقف قطارها و هماهنگی در تبادل اطلاعات را از محورهای اصلی این همکاری‌ها برشمرد.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین اعلام کرد: رایزنی برای تدوین تعرفه‌های مشترک کریدوری با هدف کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت صادرات مستمر در دستور کار قرار دارد.

ذاکری از اجرای الگوی «ترانزیت اداری» با هدف تسهیل تشریفات گمرکی، کاهش زمان توقف در مرزها و توسعه تجارت ریلی خبر داد.

وی گفت: بر اساس این الگو، تشریفات گمرکی در مراکز دارای ظرفیت مناسب انجام می‌شود و در مبادی خروجی کشور، فرایندها به تشریفات اداری محدود خواهد شد. این تفاهم‌نامه نیز طی یک سال اخیر به‌صورت عملیاتی اجرا شده است.

ذاکری با اشاره به اولویت همکاری با کشورهای همسایه و کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) افزود: در گام نخست، این کشورها جامعه هدف همکاری‌های مشترک هستند و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران برای هماهنگی تعرفه‌های بین‌المللی با سازوکارهای منطقه‌ای و تسهیل صادرات همکاری می‌کنند.

مدیرعامل راه‌آهن همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر برای تسهیل تشریفات گمرکی واردات و صادرات گفت: با اجرای این اقدامات، مدت انتظار در مرزها به حداقل رسیده است.

این همکاری‌ها با هدف تسهیل فرایندهای تجاری، کاهش موانع گمرکی و تقویت ظرفیت حمل‌ونقل ریلی در تجارت منطقه‌ای دنبال می‌شود.